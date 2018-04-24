Пенсионерка попала под колеса авто в Мурманске

Мурманск, 24 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода произошло в Мурманске: автомобиль наехал на женщину.

Как передает ИА «Би-порт», автомобильное происшествие случилось утром в понедельник, 23 апреля: автомобиль наехал на женщину, которая переходила проезжую часть на улице Копытова вне видимости пешеходного перехода.

Сотрудники скорой помощи незамедлительно госпитализировали пострадавшую в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося, после чего будет вынесено решение процессуального характера.