Северный флот приступил к ремонту причала в Островном



Мурманск, 23 апреля. Северный флот приступил к восстановительным работам причала в Островном, который был разрушен во время недавнего шторма. Закрытый город Островной был отрезан от большой земли больше недели.

В пресс-службе Северного флота сообщили, что в Островной уже прибыли два морских буксира МБ-100 и «Виктор Тихонов», плавучий кран и водолазный катер «Иван Швец», которые будут ремонтировать разрушенный причал. Ранее инженеры провели экспертизу поврежденных конструкций и определили объем восстановительных работ.

«В настоящее время специалисты Северного флота, в том числе водолазы, начали ремонт оборванных якорных систем», — сообщил представить Северного флота.

Единственный действующий причал в Островном получил повреждения в результате шторма в начале апреля. Пришвартоваться к причалу было невозможно из-за поломки удерживающих устройств. Единственный теплоход, обеспечивающий пассажирское сообщение с Островным, не смог отправиться в город и оставался в порту Мурманска в течение недели. Пассажирам разрешили проживать в каютах теплохода без дополнительной платы.

Как сообщает ТАСС, после осмотра причала в Островном специалисты Северного флота пришли к выводу, что помех для швартовки нет. Теплоход «Клавдия Еланская» прибыл в ЗАТО Островной 19 апреля и сумел безопасно пришвартоваться.

Закрытый город Островной расположен на побережье Баренцева моря в 360 км от Мурманска. В городе находится база Северного флота РФ.

