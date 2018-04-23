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Северный флот приступил к ремонту причала в Островном
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    Северный флот приступил к ремонту причала в Островном

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    Северный флот приступил к ремонту причала в Островном
    Мурманск, 23 апреля. Северный флот приступил к восстановительным работам причала в Островном, который был разрушен во время недавнего шторма. Закрытый город Островной был отрезан от большой земли больше недели. 

    В пресс-службе Северного флота сообщили, что в Островной уже прибыли два морских буксира МБ-100 и «Виктор Тихонов», плавучий кран и водолазный катер «Иван Швец», которые будут ремонтировать разрушенный причал. Ранее инженеры провели экспертизу поврежденных конструкций и определили объем восстановительных работ. 

    «В настоящее время специалисты Северного флота, в том числе водолазы, начали ремонт оборванных якорных систем», — сообщил представить Северного флота.

    Единственный действующий причал в Островном получил повреждения в результате шторма в начале апреля. Пришвартоваться к причалу было невозможно из-за поломки удерживающих устройств. Единственный теплоход, обеспечивающий пассажирское сообщение с Островным, не смог отправиться в город и оставался в порту Мурманска в течение недели. Пассажирам разрешили проживать в каютах теплохода без дополнительной платы.

    Как сообщает ТАСС, после осмотра причала в Островном специалисты Северного флота пришли к выводу, что помех для швартовки нет. Теплоход «Клавдия Еланская» прибыл в ЗАТО Островной 19 апреля и сумел безопасно пришвартоваться.

    Закрытый город Островной расположен на побережье Баренцева моря в 360 км от Мурманска. В городе находится база Северного флота РФ.
     

    Автор: Софья Куликова
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