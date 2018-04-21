Две иномарки лоб в лоб столкнулись в Мурманске, есть пострадавшие

Мурманск, 21 апреля. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось ночью в Мурманске: на полной скорости столкнулись две иномарки.

Как передают городские издания со ссылкой слова очевидцев, автомобильная авария случилась на пересечении Беринга и Кольского: автомобиль Daewoo протаранил BMW, после чего одна из машин вылетела с проезжей части и врезалась в светофор.

Пострадавшего мужчину извлекали спасатели с помощью специального инструмента. Сотрудники скорой помощи госпитализировали мужчину. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.