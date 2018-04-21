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Две иномарки лоб в лоб столкнулись в Мурманске, есть пострадавшие
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    Две иномарки лоб в лоб столкнулись в Мурманске, есть пострадавшие

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    Две иномарки лоб в лоб столкнулись в Мурманске, есть пострадавшие

    Мурманск, 21 апреля. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось ночью в Мурманске: на полной скорости столкнулись две иномарки.

    Как передают городские издания со ссылкой слова очевидцев, автомобильная авария случилась на пересечении Беринга и Кольского: автомобиль Daewoo протаранил BMW, после чего одна из машин вылетела с проезжей части и врезалась в светофор.

    Пострадавшего мужчину извлекали спасатели с помощью специального инструмента. Сотрудники скорой помощи госпитализировали мужчину. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.

    Автор: Алексей Громов
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