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Холодные выходные ожидаются в Мурманской области
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    Холодные выходные ожидаются в Мурманской области

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    Холодные выходные ожидаются в Мурманской области

    Мурманск, 21 апреля. Синоптики предупреждают жителей и гостей Мурманской области о похолодании в выходные.

    Как передает «Мурманский вестник» со ссылкой на данные, полученные в региональном Гидрометцентре, в субботу, 21 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода.

    Также синоптики предупреждают, что в некоторых районах может пойти снег. Прогнозируется ветер восточного направления, однако несильный. Столбик термометра в ночное время суток может опуститься до минус 15 градусов.

    В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле, подчеркивают специалисты Гидрометцентра.

    Автор: Алексей Громов
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