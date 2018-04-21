Холодные выходные ожидаются в Мурманской области

Мурманск, 21 апреля. Синоптики предупреждают жителей и гостей Мурманской области о похолодании в выходные.

Как передает «Мурманский вестник» со ссылкой на данные, полученные в региональном Гидрометцентре, в субботу, 21 апреля, ожидается облачная с прояснениями погода.

Также синоптики предупреждают, что в некоторых районах может пойти снег. Прогнозируется ветер восточного направления, однако несильный. Столбик термометра в ночное время суток может опуститься до минус 15 градусов.

В ближайшие дни Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле, подчеркивают специалисты Гидрометцентра.