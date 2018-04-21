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Глава Мурманской области предложила освободить рыбоперерабатывающие предприятия от НДС
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    Глава Мурманской области предложила освободить рыбоперерабатывающие предприятия от НДС

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    Глава Мурманской области предложила освободить рыбоперерабатывающие предприятия от НДС

    Мурманск, 21 апреля. Глава Мурманской области Марина Ковтун на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым предложила освободить рыбоперерабатывающие предприятия от уплаты налога НДС.

    Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 20 апреля, прибыл в Мурманск с рабочим визитом и провел совещание с главой региона Мариной Ковтун. Губернатор мурманской области предложила освободить предприятия, занимающиеся рыбопереработкой, от уплаты налога на добавленную стоимость.

    «Возможно, следует подумать и об отнесении береговых рыбоперерабатывающих предприятий к сельхозпроизводителям с распространением на них режима сельхозналога и освобождением от НДС», – цитирует ИА «Би-порт» слова Марины Ковтун.

     

     

    Автор: Алексей Громов
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