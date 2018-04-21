Глава Мурманской области предложила освободить рыбоперерабатывающие предприятия от НДС

Мурманск, 21 апреля. Глава Мурманской области Марина Ковтун на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым предложила освободить рыбоперерабатывающие предприятия от уплаты налога НДС.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в пятницу, 20 апреля, прибыл в Мурманск с рабочим визитом и провел совещание с главой региона Мариной Ковтун. Губернатор мурманской области предложила освободить предприятия, занимающиеся рыбопереработкой, от уплаты налога на добавленную стоимость.