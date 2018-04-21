Меню
Происшествия
Стали известны обстоятельства пожара в Мурманске
Экономика
Новак ответил Трампу на обвинения в искусственном завышении мировых цен на нефть
Следующая новость
Загрузка...

    Стали известны обстоятельства пожара в Мурманске

    70

    Стали известны обстоятельства пожара в Мурманске

    Мурманск, 21 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось в Мурманске вчера вечером: возгорание в гараже тушили 17 пожарных.

    Как передает «Мурманский вестник», пожар произошел в пятницу, 20 апреля, в гараже, расположенном на Владимирской улице. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного спасателя около 20:16 часов вечера.

    На место ЧП незамедлительно выехала пожарная бригада в составе 17 человек личного состава и четырех единиц техники и ликвидировала пожар в АГК № 339. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия

    Точка невозврата пройдена: Киев признал существующие реалии, Крым — это Россия

    11:05   21 Апреля 2018
    2897
    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    На Украине признали невозможность возвращения Крыма

    8:02   21 Апреля 2018
    41246
    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    Путин поблагодарил Рауля Кастро за укрепление партнерства России и Кубы

    22:03   20 Апреля 2018
    2850
    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    Американские демократы подали в суд на Россию, штаб Трампа и WikiLeaks

    19:01   20 Апреля 2018
    7933