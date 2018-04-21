Стали известны обстоятельства пожара в Мурманске

Мурманск, 21 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось в Мурманске вчера вечером: возгорание в гараже тушили 17 пожарных.

Как передает «Мурманский вестник», пожар произошел в пятницу, 20 апреля, в гараже, расположенном на Владимирской улице. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного спасателя около 20:16 часов вечера.

На место ЧП незамедлительно выехала пожарная бригада в составе 17 человек личного состава и четырех единиц техники и ликвидировала пожар в АГК № 339. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возникновения пожара.