Медведев обсудил с главой Мурманской области строительство транспортного узла

Мурманск, 21 апреля. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл в Мурманск с рабочим визитом, он обсудил с главой области Мариной Ковтун проблемы и перспективы развития региона.

Как передает «АиФ», губернатор Мурманской области Марина Ковтун рассказала премьер-министру Дмитрию Медведеву о ходе реализации проекта создания Мурманского транспортного узла, на строительство которого к настоящему моменту выделено и освоено 15 миллиардов рублей.

Также Марина Ковтун подчеркнула, что экологичный угольный терминал «Лавна» был построен в марте на Западном берегу Кольского залива. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил что «это действительно большой проект, но очень важный и для нашей страны, и для Севера, Мурманской области и ее жителей».