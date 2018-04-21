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Медведев обсудил с главой Мурманской области строительство транспортного узла
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    Медведев обсудил с главой Мурманской области строительство транспортного узла

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    Медведев обсудил с главой Мурманской области строительство транспортного узла

    Мурманск, 21 апреля. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев прибыл в Мурманск с рабочим визитом, он обсудил с главой области Мариной Ковтун проблемы и перспективы развития региона.

    Как передает «АиФ», губернатор Мурманской области Марина Ковтун рассказала премьер-министру Дмитрию Медведеву о ходе реализации проекта создания Мурманского транспортного узла, на строительство которого к настоящему моменту выделено и освоено 15 миллиардов рублей.

    Также Марина Ковтун подчеркнула, что экологичный угольный терминал «Лавна» был построен в марте на Западном берегу Кольского залива. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил что «это действительно большой проект, но очень важный и для нашей страны, и для Севера, Мурманской области и ее жителей».

    Автор: Алексей Громов
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