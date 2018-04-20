Медведев приедет с рабочим визитом в Мурманск

Мурманск, 20 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев приедет в Мурманск в рамках рабочего визита.

Как передает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы кабинета министров, Дмитрий Медведев в пятницу, 20 апреля, проведет в Мурманске совещание по развитию рыбоперерабатывающей промышленности.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, вице-премьер Аркадий Дворкович, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, министр сельского хозяйства Александр Ткачев и представители региональной власти, руководители рыбоперерабатывающих организаций примут участие в совещании.

Планируется, что Дмитрий Медведев побывает на рыбоперерабатывающей фабрике ООО «Рыбная компания «Полярное море +» и встретится с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.