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Медведев приедет с рабочим визитом в Мурманск
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    Медведев приедет с рабочим визитом в Мурманск

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    Медведев приедет с рабочим визитом в Мурманск

    Мурманск, 20 апреля. Премьер-министр России Дмитрий Медведев приедет в Мурманск в рамках рабочего визита.

    Как передает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы кабинета министров, Дмитрий Медведев в пятницу, 20 апреля, проведет в Мурманске совещание по развитию рыбоперерабатывающей промышленности.

    Согласно сообщению пресс-службы правительства, вице-премьер Аркадий Дворкович, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, министр сельского хозяйства Александр Ткачев и представители региональной власти, руководители рыбоперерабатывающих организаций примут участие в совещании.

    Планируется, что Дмитрий Медведев побывает на рыбоперерабатывающей фабрике ООО «Рыбная компания «Полярное море +» и встретится с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун.

    Автор: Ксения Пудовкина
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