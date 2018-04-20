Памятник Николаю Чудотворцу установят в Мурманске ко Дню рыбака

Мурманск, 20 апреля. Подготовительные работы к установке памятника Николаю Чудотворцу продолжаются в Мурманске.

Соответствующую информацию передает информационное агентство «Nord-News» со ссылкой на данные, полученные в администрации города, памятник Святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, Чудотворцу расположится на главной лестнице города между улицами Воровского и Буркова.

В настоящее время на участке проводятся подготовительные работы к установке памятника. Выездное совещание по вопросу установки памятника состоялось в четверг, 19 апреля, в нем приняли участие Госдумы Алексей Веллер, глава администрации Андрей Сысоев и представители Фонда реализации общественно-значимых социальных проектов «Мурманску-100».

Задача совещания — принять окончательное техническое решение, связанное с изготовлением фундамента памятника. Планируется, что памятник откроют ко Дню рыбака.