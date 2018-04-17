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Программу «Арктический доктор» запустят в Мурманской области летом 2018 года
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    Программу «Арктический доктор» запустят в Мурманской области летом 2018 года

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    Программу «Арктический доктор» запустят в Мурманской области летом 2018 года

    Мурманск, 17 апреля. Глава Мурманской области Марины Ковтун получила поддержку со стороны Совета Федерации программы «Арктический доктор», в рамках которой врачам, переезжающим в регион, будут выплачивать компенсацию.

    Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на губернатора Мурманской области Марину Ковтун. Планируется, что пилотный проект «Арктический доктор» начнут реализовывать в Мурманской области с 1 июля 2018 года за счет регионального бюджета.

    «С 1 июля 2018 года мы начнем пилотную программу «Арктический доктор». Мы сделаем это за свои деньги. Задача — привлечь 15 докторов, получить первые результаты и увидеть, как работает программа и какой отклик от людей. С чего-то надо начинать», — сказала Ковтун.

    В рамках программы врачам, переезжающим в Арктическую зону, будут поэтапно выплачивать компенсацию. Так, при заключении договора они получат 500 тысяч рублей, через год работы — аналогичную сумму, через пять лет работы — миллион рублей. 

    Автор: Алексей Громов
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