Программу «Арктический доктор» запустят в Мурманской области летом 2018 года

Мурманск, 17 апреля. Глава Мурманской области Марины Ковтун получила поддержку со стороны Совета Федерации программы «Арктический доктор», в рамках которой врачам, переезжающим в регион, будут выплачивать компенсацию.

Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на губернатора Мурманской области Марину Ковтун. Планируется, что пилотный проект «Арктический доктор» начнут реализовывать в Мурманской области с 1 июля 2018 года за счет регионального бюджета.

«С 1 июля 2018 года мы начнем пилотную программу «Арктический доктор». Мы сделаем это за свои деньги. Задача — привлечь 15 докторов, получить первые результаты и увидеть, как работает программа и какой отклик от людей. С чего-то надо начинать», — сказала Ковтун.

В рамках программы врачам, переезжающим в Арктическую зону, будут поэтапно выплачивать компенсацию. Так, при заключении договора они получат 500 тысяч рублей, через год работы — аналогичную сумму, через пять лет работы — миллион рублей.