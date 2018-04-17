ТЦ «Южный» в Мурманске закрыли из-за проблем с пожарной безопасностью

Мурманск, 17 апреля. Эксплуатацию четырехэтажного торгового центра «Южный» в Мурманске запретили по решению суда из-за выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Как передает информационное агентство «Nord-News», по решению суда закрыли ТЦ «Южный», расположенный на улице Щербакова. Прокурор Первомайского административного округа обратился с иском в суд к собственнику торгового центра о необходимости ликвидировать нарушения требований пожарной безопасности, передает пресс-служба УФССП по Мурманской области.

Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, здание в настоящий момент закрыто. Если решение суда будет проигнорировано, что виновным лицам грозит штраф до ста тысяч рублей.