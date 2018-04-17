Форум «Молодёжный вектор Арктики» прошел в Мурманске
Мурманск, 17 апреля. Областной форум обучающихся «Молодёжный вектор Арктики» прошел в центре дополнительного образования «Лапландия» в Мурманске.
Как передает ИА «Би-порт», организатором форума выступил филиал ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» в Апатитах при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области.
Форум «Молодёжный вектор Арктики» прошел в период с 12 по 13 апреля в центре дополнительного образования «Лапландия», в рамках него обсудили проблемы молодежи и перспективы развития добровольческого направления.
Более 70 человек приняли участие в мероприятии. Также в форуме участвовали специалисты Мурманской областной общественной организации «Кольский экологический центр» и фонда поддержки бездомных животных «Ищу человека».