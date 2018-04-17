Меню
Общество
Форум «Молодёжный вектор Арктики» прошел в Мурманске
Общество
Главный синоптик Петербурга рассказал о резком похолодании в конце апреля
Следующая новость
Загрузка...

    Форум «Молодёжный вектор Арктики» прошел в Мурманске

    41

    Форум «Молодёжный вектор Арктики» прошел в Мурманске

    Мурманск, 17 апреля. Областной форум обучающихся «Молодёжный вектор Арктики» прошел в центре дополнительного образования «Лапландия» в Мурманске.

    Как передает ИА «Би-порт», организатором форума выступил филиал ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет» в Апатитах при поддержке Министерства образования и науки Мурманской области.

    Форум «Молодёжный вектор Арктики» прошел в период с 12 по 13 апреля в центре дополнительного образования «Лапландия», в рамках него обсудили проблемы молодежи и перспективы развития добровольческого направления.

    Более 70 человек приняли участие в мероприятии. Также в форуме участвовали специалисты Мурманской областной общественной организации «Кольский экологический центр» и фонда поддержки бездомных животных «Ищу человека».

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирийский узел: зачем Израиль снова ударил по Сирии

    Сирийский узел: зачем Израиль снова ударил по Сирии

    10:43   17 Апреля 2018
    31
    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    Рубль укрепляется на фоне отложенных Трампом санкций против России

    7:11   17 Апреля 2018
    799
    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    Россия наглядно показала ОЗХО, как «Белые каски» устроили провокацию в сирийской Думе

    3:25   17 Апреля 2018
    3024
    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    ПВО Сирии отражает ракетную атаку на авиабазу «Шайрат» – СМИ

    1:24   17 Апреля 2018
    3085