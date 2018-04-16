Меню
Общество
Три детских сада построят в Мурманской области
Новости Сирии
Театр абсурда: Лукашевич заявил об отсутствии доказательств применения химоружия в Гуте
Следующая новость
Загрузка...

    Три детских сада построят в Мурманской области

    54

    Три детских сада построят в Мурманской области

    Мурманск, 16 апреля. Более 277 миллионов рублей направят на строительство детских садов в Мурманской области.

    Как передает информационное агентство «Nord-News» со ссылкой на данные министра образования и науки Наталии Карпенко на оперативном совещании в правительстве, 277,3 миллионов рублей направят из регионального и муниципальных бюджетов на строительство детских садов на 75 мест каждый в Североморске, Полярном и Печенге.

    «В 2018 году будут производиться работы по разработке проектной документации, а осенью начнется строительство детских садов. Основные строительные работы будут проводиться в 2019 году и должны быть завершены в декабре», — подчеркнула министр.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа по Сирии

    15:19   16 Апреля 2018
    813
    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    11:17   16 Апреля 2018
    4946
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    4238
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    2362