Три детских сада построят в Мурманской области

Мурманск, 16 апреля. Более 277 миллионов рублей направят на строительство детских садов в Мурманской области.

Как передает информационное агентство «Nord-News» со ссылкой на данные министра образования и науки Наталии Карпенко на оперативном совещании в правительстве, 277,3 миллионов рублей направят из регионального и муниципальных бюджетов на строительство детских садов на 75 мест каждый в Североморске, Полярном и Печенге.