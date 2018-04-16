Три детских сада построят в Мурманской области
Мурманск, 16 апреля. Более 277 миллионов рублей направят на строительство детских садов в Мурманской области.
Как передает информационное агентство «Nord-News» со ссылкой на данные министра образования и науки Наталии Карпенко на оперативном совещании в правительстве, 277,3 миллионов рублей направят из регионального и муниципальных бюджетов на строительство детских садов на 75 мест каждый в Североморске, Полярном и Печенге.
«В 2018 году будут производиться работы по разработке проектной документации, а осенью начнется строительство детских садов. Основные строительные работы будут проводиться в 2019 году и должны быть завершены в декабре», — подчеркнула министр.