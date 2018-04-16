Водолазов привлекут к поиску утонувших под Кандалакшей учительниц

Мурманск, 16 апреля. Спасатели продолжают поиски двух женщин, утонувших в Мурманской области.

Как передает «СеверПост» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе МЧС России по Мурманской области, две женщины утонули в посёлке Нива-2 под в отводном канале каскада Нивских ГЭС.

В настоящий момент на месте работают специалисты аварийно-спасательного отряда Кандалакши, в среду будут работать водолазы.