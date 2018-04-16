Водолазов привлекут к поиску утонувших под Кандалакшей учительниц
Мурманск, 16 апреля. Спасатели продолжают поиски двух женщин, утонувших в Мурманской области.
Как передает «СеверПост» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе МЧС России по Мурманской области, две женщины утонули в посёлке Нива-2 под в отводном канале каскада Нивских ГЭС.
В настоящий момент на месте работают специалисты аварийно-спасательного отряда Кандалакши, в среду будут работать водолазы.
«Происходит осмотр береговой линии длиной 4,4 километра. На 18 апреля запланирована работа водолазов, но для начала необходимо остановить водооотвод», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.