Меню
Общество
Житель Апатитов проведет 2,5 года в колонии за угон КамАЗа и тягача
Происшествия
Тренировочную барокамеру Гагарина украли в Москве
Следующая новость
Загрузка...

    Житель Апатитов проведет 2,5 года в колонии за угон КамАЗа и тягача

    52

    Житель Апатитов проведет 2,5 года в колонии за угон КамАЗа и тягача

    Мурманск, 16 апреля. Житель Апатитов за угон КамАЗа и спецтехники по решению суда проведет два с половиной года в колонии-поселения.

    Как передает «Большое Радио», 30-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил угон БТР и покушение на кражу бутылки вина. Злоумышленник признал свою вину, суд приговорил его к двум с половиной  годам колонии-поселения.

    «Подсудимый вину в инкриминируемых ему преступлениях признал в полном объеме, уголовное дело судом рассмотрено в особом порядке», — цитирует информационное агентство «Nord-News» старшего помощника прокурора области Анжелику Черногубову.

    Напомним, мужчина на угнанном со стоянки автошколы бронетранспортере протаранил иномарку и влетел в витрину магазина, расположенного на улице Северной.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    «Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

    11:17   16 Апреля 2018
    3269
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    3595
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    2138
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    17479