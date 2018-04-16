Петербургский лыжник Двоскин выиграл золото на чемпионате России в Мончегорске

Мурманск, 16 апреля. Лыжник Алексей Двоскин выиграл гонку на 70 километров классическим стилем на чемпионате России в Мончегорске.

Как передает «РИА Новости», первое место со временем 2 часа 56 минут 3,0 секунды в гонке на 70 километров классическим стилем на чемпионате России завоевал Алексей Двоскин. На втором месте — Илья Семиков (отставание — 0,2 секунды), бронзовую медаль выиграл Рифат Сафиуллин (+6 секунд).

Отметим, организаторами лыжной гонки на на 70 километров в Мончегорске выступает Федерация лыжных гонок России, администрация Мончегорска, спорткомитет Мурманской области при поддержке Кольской ГМК и «Норникеля», подчеркивает MR7.ru.