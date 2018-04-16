Меню
Спорт
Петербургский лыжник Двоскин выиграл золото на чемпионате России в Мончегорске
Политика
Глава МИД ФРГ оценил готовность России к диалогу по Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    Петербургский лыжник Двоскин выиграл золото на чемпионате России в Мончегорске

    48

    Петербургский лыжник Двоскин выиграл золото на чемпионате России в Мончегорске

    Мурманск, 16 апреля. Лыжник Алексей Двоскин выиграл гонку на 70 километров классическим стилем на чемпионате России в Мончегорске.

    Как передает «РИА Новости», первое место со временем 2 часа 56 минут 3,0 секунды в гонке на 70 километров классическим стилем на чемпионате России завоевал Алексей Двоскин. На втором месте — Илья Семиков (отставание — 0,2 секунды), бронзовую медаль выиграл Рифат Сафиуллин (+6 секунд).

    Отметим, организаторами лыжной гонки на на 70 километров в Мончегорске выступает Федерация лыжных гонок России, администрация Мончегорска, спорткомитет Мурманской области при поддержке Кольской ГМК и «Норникеля», подчеркивает MR7.ru.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    2480
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    1835
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    12472
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    41834