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Подземный пешеходный переход в Мурманске ушел под воду
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    Подземный пешеходный переход в Мурманске ушел под воду

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    Подземный пешеходный переход в Мурманске ушел под воду

    Мурманск, 13 апреля. Подземный пешеходный переход на улице Пономарёва в Мурманске затопило из-за не справляющейся с объемами талых вод канализации.

    Как передает ИА «Би-порт», подземный пешеходный переход в районе остановок на улице Пономарева на Кольском ушел под воду. Причиной затопления стала ливневая канализация, которая не справляется с большим объемом талых вод.

    На место ЧМ прибыли четыре автоцистерны для откачки, специалисты устраняю последствия затопления.

    Напомним, чрезвычайное происшествие случилось вчера вечером в автогородке № 182 в Мурманске: загорелся гараж. Огнеборцам удалось в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание, обгорела внутренняя обшивка и крыша гаража.

    Автор: Алексей Громов
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