Подземный пешеходный переход в Мурманске ушел под воду

Мурманск, 13 апреля. Подземный пешеходный переход на улице Пономарёва в Мурманске затопило из-за не справляющейся с объемами талых вод канализации.

Как передает ИА «Би-порт», подземный пешеходный переход в районе остановок на улице Пономарева на Кольском ушел под воду. Причиной затопления стала ливневая канализация, которая не справляется с большим объемом талых вод.

На место ЧМ прибыли четыре автоцистерны для откачки, специалисты устраняю последствия затопления.

Напомним, чрезвычайное происшествие случилось вчера вечером в автогородке № 182 в Мурманске: загорелся гараж. Огнеборцам удалось в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание, обгорела внутренняя обшивка и крыша гаража.