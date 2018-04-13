Телемост «Два города-героя» связал Волгоград и Мурманск

Мурманск, 13 апреля. Жители Мурманска приняли участие в видеомосте с Волгоградом.

Как передает информационное агентство «Nord-News», ветераны Великой Отечественной войны, кадеты, глава города Дмитрий Филиппов и заместитель председателя Совета депутатов Михоил Белошеев приняли участие в видеомосте Мурманск - Волгоград.

В рамках телемоста мурманчане показали собравшимся картину местного художника Александра Феофилактова, на которой изображена советская подводная лодка под командованием капитана Старикова, уничтожающая вражеский танкер.