Телемост «Два города-героя» связал Волгоград и Мурманск
Мурманск, 13 апреля. Жители Мурманска приняли участие в видеомосте с Волгоградом.
Как передает информационное агентство «Nord-News», ветераны Великой Отечественной войны, кадеты, глава города Дмитрий Филиппов и заместитель председателя Совета депутатов Михоил Белошеев приняли участие в видеомосте Мурманск - Волгоград.
В рамках телемоста мурманчане показали собравшимся картину местного художника Александра Феофилактова, на которой изображена советская подводная лодка под командованием капитана Старикова, уничтожающая вражеский танкер.
«Круглый год в Мурманске идет работа по формированию «Бессмертного полка» Создана электронная база: на сегодняшний день она включает в себя около 730 биографийучастников Великой Отечественной войны», — подчеркнул Михаил Белошеев.