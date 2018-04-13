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    Телемост «Два города-героя» связал Волгоград и Мурманск

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    Телемост «Два города-героя» связал Волгоград и Мурманск

    Мурманск, 13 апреля. Жители Мурманска приняли участие в видеомосте с Волгоградом.

    Как передает информационное агентство «Nord-News», ветераны Великой Отечественной войны, кадеты, глава города Дмитрий Филиппов и заместитель председателя Совета депутатов Михоил Белошеев приняли участие в видеомосте Мурманск - Волгоград.

    В рамках телемоста мурманчане показали собравшимся картину местного художника Александра Феофилактова, на которой изображена советская подводная лодка под командованием капитана Старикова, уничтожающая вражеский танкер.

     «Круглый год в Мурманске идет работа по формированию «Бессмертного полка» Создана электронная база: на сегодняшний день она включает в себя около 730 биографийучастников Великой Отечественной войны», — подчеркнул Михаил Белошеев.

     

    Автор: Алексей Громов
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