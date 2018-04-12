Призывники из Мурманской области отправятся на службу 18 апреля

Мурманск, 12 апреля. Около двух тысяч молодых призывников отправятся на срочную службу из Архангельской и Мурманской областей в рамках текущей призывной кампании.

Соответствующую информацию передает «Мурманский вестник» со ссылкой на данные, озвученные на пресс-конференции мобилизационного управления СФ и военного комиссариата Мурманской области. Члены 46 призывных комиссий проверят около двух тысяч молодых людей.

Часть мурманских призывников отправят служить в Арктику на Южный остров архипелага Новая Земля, передает информационное агентство «Nord-News». Капитан первого ранга СФ Владимир Кондратов подчеркнул: