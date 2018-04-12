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Призывники из Мурманской области отправятся на службу 18 апреля
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    Призывники из Мурманской области отправятся на службу 18 апреля

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    Призывники из Мурманской области отправятся на службу 18 апреля

    Мурманск, 12 апреля. Около двух тысяч молодых призывников отправятся на срочную службу из Архангельской и Мурманской областей в рамках текущей призывной кампании.

    Соответствующую информацию передает «Мурманский вестник» со ссылкой на данные, озвученные на пресс-конференции мобилизационного управления СФ и военного комиссариата Мурманской области. Члены 46 призывных комиссий проверят около двух тысяч молодых людей.

    Часть мурманских призывников отправят служить в Арктику на Южный остров архипелага Новая Земля, передает информационное агентство «Nord-News». Капитан первого ранга СФ Владимир Кондратов подчеркнул:

    «Все сборные пункты, находящиеся в зоне ответственности Северного флота, отвечают всем санитарно-гигиеническим требованиям. Питание военнослужащих на сборных пунктах будет организовано в штатных столовых, а на период следования к месту службы в составе воинских эшелонов призывникам будут выдавать индивидуальные рационы питания».

    Автор: Алексей Громов
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