Призывники из Мурманской области отправятся на службу 18 апреля
Мурманск, 12 апреля. Около двух тысяч молодых призывников отправятся на срочную службу из Архангельской и Мурманской областей в рамках текущей призывной кампании.
Соответствующую информацию передает «Мурманский вестник» со ссылкой на данные, озвученные на пресс-конференции мобилизационного управления СФ и военного комиссариата Мурманской области. Члены 46 призывных комиссий проверят около двух тысяч молодых людей.
Часть мурманских призывников отправят служить в Арктику на Южный остров архипелага Новая Земля, передает информационное агентство «Nord-News». Капитан первого ранга СФ Владимир Кондратов подчеркнул:
«Все сборные пункты, находящиеся в зоне ответственности Северного флота, отвечают всем санитарно-гигиеническим требованиям. Питание военнослужащих на сборных пунктах будет организовано в штатных столовых, а на период следования к месту службы в составе воинских эшелонов призывникам будут выдавать индивидуальные рационы питания».