Пожар в мурманском автогородке тушили 15 огнеборцев

Мурманск, 12 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось вчера вечером в автогородке № 182 в Мурманске: загорелся гараж.

Соответствующую информацию передает «Мурманский вестник» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе регионального МЧС. Пожар произошел в автогородке № 182 на улице Лобова в среду, 11 апреля, около 23:00 часов вечера.

На место ЧП незамедлительно выехали два пожарно-спасательных подразделения в составе 15 человек личного состава и четырех единиц техники. Огнеборцам удалось в кратчайшие сроки ликвидировать возгорание, обгорела внутренняя обшивка и крыша гаража на общей площади десять квадратных метров и стена на площади пять квадратных метров. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах случившегося и устанавливают причины возгорания.