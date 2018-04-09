Жителей Мурманской области предупреждают о снегопаде

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Мурманск, 9 апреля. Синоптики предупреждают жителей и гостей Мурманской области о снегопаде в вечернее время суток.

Как передает информационное агентство «Nord-News» со ссылкой на данные ЕДДС, в ночь на 10 апреля на юге региона прогнозируют сильный снег и ухудшение состояния дорог. автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

«Сегодня вечером и ночью в центральных и южных частях региона ожидается сильный снег, ухудшение состояния дорог», — отмечается в сообщении ЕДДС.

Напомним, чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в Мурманске: сгорел остановочный комплекс.

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