Жителей Мурманской области предупреждают о снегопаде
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Мурманск, 9 апреля. Синоптики предупреждают жителей и гостей Мурманской области о снегопаде в вечернее время суток.
Как передает информационное агентство «Nord-News» со ссылкой на данные ЕДДС, в ночь на 10 апреля на юге региона прогнозируют сильный снег и ухудшение состояния дорог. автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
«Сегодня вечером и ночью в центральных и южных частях региона ожидается сильный снег, ухудшение состояния дорог», — отмечается в сообщении ЕДДС.
Напомним, чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в Мурманске: сгорел остановочный комплекс.
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