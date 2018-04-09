Торгово-остановочный комплекс сгорел в Мурманске

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Мурманск, 9 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром в Мурманске: сгорел остановочный комплекс.

Как передает информационное агентство «Би-порт» со ссылкой на данные, полученные в ГУ МЧС по Мурманской области, в понедельник, 9 апреля, произошло возгорание остановочного комплекса, расположенного на улице Героев Рыбачьего, 44. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного около 05:17 часов утра.

Огнеборцы в составе семи человек личного состава и двух единиц техники ликвидировали возгорание. В настоящее время эксперты разбираются в обстоятельствах случившегося и устанавливают причины возгорания.

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