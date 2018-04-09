Сноубордист из Петербурга сорвался со склона в Хибинах и погиб

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Мурманск, 9 апреля. Смертельное происшествие случилось в Хибинах в Мурманской области: сноубордист из Санкт-Петербурга сорвался с необорудованного склона и погиб.

Следственный комитет ведет процессуальную проверку по факту гибели сноубордиста на одном из необорудованных склонов, расположенных в Кировске, передает «Вечерний Мурманск». Инцидент произошел в воскресенье, 8 апреля. Пресс-служба СК сообщает, речь идет о жителе Санкт-Петербурга 1977 года рождения.

«Сноубордист поднялся на подъемнике на горнолыжный склон Большой Вудъявр и сошел на необорудованный склон, где сорвался и погиб», — цитирует ТАСС представителя в ведомстве.

Тело погибшего человека обнаружили сотрудники МЧС. В настоящее время на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

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