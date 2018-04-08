Неизвестные обстреляли автобус в Апатитах
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Апатиты, 8 апреля. Сотрудники правоохранительных органов в Апатитах разбираются в обстоятельствах вооруженного нападения на автобус с пассажирами.
Как передает «Мурманский вестник», инцидент произошел у городского рынка в Апатитах: неизвестные обстреляли автобус, в котором находились пассажиры.
Соответствующую информацию опубликовали в социальных сетях очевидцы случившегося происшествия.
В настоящее время эксперты осматривают транспортное средство, которое отправили на ремонт. В свою очередь, сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося и устанавливают личности нарушителей.
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