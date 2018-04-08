Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Мурманской области

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Мурманск, 8 апреля. Компания поиска работы HeadHunter опубликовала список самых высокооплачиваемых вакансий в Мурманской области.

Лидером среди самых высокооплачиваемых профессий стал коммерческий директор сети гипермаркетов и коммерческий директор в сфере строительства с зарплатой в двести тысяч рублей в месяц.

На втором месте — начальник участка взрывных работ с заработной платой от 175 тысяч. Далее следует технический переводчик с китайского языка (150 тысяч рублей) и начальник отдела IT и связи (от 130 тысяч рублей).

Отметим, средняя зарплата в Мурманской области — 35 тысяч рублей в месяц. Самыми востребованными в регионе остаются специалисты продаж, банковские служащие и административный персонал.

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