ЧП в Мурманской области: в Ковдорском районе полностью сгорел дом

В закладки

Мурманск, 8 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось вечером в пятницу в населённом пункте Куропта в Мурманской области: сгорел дом.

Соответствующую информацию передает информационное агентство «Би-порт» со ссылкой на данные, полученные в ГУ МЧС по Мурманской области.

Чрезвычайное происшествие случилось в вечернее время суток в пятницу, 6 апреля, в населённом пункте Куропта. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного спасателя в 19:44 часов вечера.

«В результате пожара обгорел дом на всей площади», — сообщили в МЧС.

Огнеборцы в составе 12 человек и пяти единицы техники участвовали в ликвидации возгорания, в настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах пожара.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.