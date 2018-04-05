СК РФ проверит обстоятельства смерти мурманской школьницы от гриппа

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Мурманск, 5 апреля. Следователи в Мурманске проверят информацию о смерти от гриппа 15-летней школьницы.

Как передает «Nord-News» со ссылкой на данные, полученные в управлении Следственного комитета по Мурманской области, сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку по факту смерти школьницы от гриппа.

«В результате будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка действию (бездействию) медицинских работников, оказывавших медицинскую помощь подростку», — сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

После проведения проверки будет вынесено решение процессуального характера.

Напомним, народный артист России Юрий Назаров получил травму головы на съемках сериала в Апатитах в Мурманской области.

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