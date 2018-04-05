Тело мужчины обнаружили в сгоревшем авто в Североморске

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Североморск, 5 апреля. Сотрудники МЧС обнаружили тело мужчины в сгоревшем автомобиле в Мурманской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей рано утром, около шести часов, на улице Сизова в Североморске, передает «Мурманский вестник». В салоне сгоревшего автомобиля обнаружили тело мужчины.

Известно, что выгорел моторный отсек автомобиля. По предварительным данным, мужчина уснул с работающим двигателем, и произошло замыкание проводки. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, народный артист России Юрий Назаров получил травму головы на съемках сериала в Апатитах в Мурманской области.

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