Народный артист России Назаров получил травму головы на съемках сериала в Апатитах

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Мурманск, 5 апреля. Народный артист России Юрий Назаров получил травму головы на съемках сериала в Апатитах в Мурманской области.

Сотрудники скорой помощи доставили народного артиста России Юрия Назарова в медицинское учреждение с травмой головы, которую он получил на съёмках криминального сериала «Полярный-17» в Апатитах.

Известно, что 80-летний актёр не смог устоять на ногах на льду, образовавшемся на месте съемки, передает «Вечерний Мурманск».

Как отмечают региональные издания, официальных комментариев по данному поводу нет. Однако, «ХибИнформБюро» подчеркивает, что госпитализация актеру не потребовалась.

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