Пенсионерка выпала из автобуса в Апатитах

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Мурманск, 4 апреля. Пенсионерка выпала из автобуса вчера вечером в Апататитах Мурманской области.

Как передают «Аргументы и факты» инцидент произошел во вторник, 3 апреля, в пять часов вечера: 58-летняя женщина выпала из автобуса. Сотрудники скорой помощи обслужили пострадавшую амбулаторно, госпитализация ей не понадобилась.

«Во время начала движения рейсового автобуса от остановки общественного транспорта из салона автобуса произошло падение пассажирки на проезжую часть», — отметила инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Мурманской области Ольга Ратова.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, три новых автобуса МАЗ-103 и троллейбус пополнили парк общественного транспорта в Мурманске.

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