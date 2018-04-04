Новые автобусы начнут курсировать в Мурманске

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Мурманск, 4 апреля. Три новых автобуса МАЗ-103 и троллейбус пополнили парк общественного транспорта в Мурманске.

Как передает «Мурманский вестник» со ссылкой на данные, опубликованные на официальном сайте городской администрации, приобретенные в Белоруссии транспортные средства будут курсировать по маршруту №24 из Мурманска в Абрам-мыс.

Отметим, что автобусы приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья, также в транспортных средствах можно зарядить гаджеты, так как в них установлены специальные устройства.

Напомним, перспективы развития онкологической помощи жителям Мурманской области обсудили в правительстве Мурманской области: более 200 миллионов рублей выделят на реконструкцию онкодиспансера.

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