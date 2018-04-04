Учения сухопутных и береговых войск проходят на Северном флоте

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Мурманск, 4 апреля. Личный состав и техника арктической и отдельной мотострелковой бригад Северного флота поднялись по тревоге: началось командно-штабное учение армейского корпуса.

Как передает «Би-порт» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе флота, плановые учения армейского корпуса проходят в Мурманске под руководством командующего Северным флотом адмирала Николая Евменова.

«Учение носит плановый характер и является основным мероприятием боевой и оперативной подготовки сухопутных и береговых войск Северного флота в зимнем периоде обучения», — отмечается в сообщении.

В рамках учения будет отработано отражение нападения условного противника на территорию страны.

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