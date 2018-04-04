Более 200 миллионов рублей направят на реконструкцию онкодиспансера в Мурманске

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Мурманск, 4 апреля. Перспективы развития онкологической помощи жителям Мурманской области обсудили в правительстве Мурманской области: более 200 миллионов рублей выделят на реконструкцию онкодиспансера.

Как передает информационное агентство «Nord-News», около 238 миллионов рублей заложено в областном бюджете на текущий и следящий годы, которые направят на реконструкцию и частичное переоборудование каньонов в отделении радиологии. Планируется, что в 2019 году закупят современный линейный микроускоритель.

«Востребованность огромная. Но при этом уровень оснащения и материально-технического состояния оставляет желать лучшего», — цитирует ИА «Би-порт» слова губернатора Мурманской области Марины Ковтун.

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