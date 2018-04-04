Выставка инженерных проектов открылась в Мурманске

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Мурманск, 4 апреля. Торжественное открытие выставки инженерных проектов «Волшебная страна конструирования» состоялось в детском саду № 19 в Мурманске.

Как передает «Вечерний Мурманск», в детском саду № 19 открылась выставка по итогам городского фестиваля научно-технического творчества под названием «Волшебная страна конструирования».

В фестивале приняли участие 34 команды. Соревнования проходили в следующих номинациях: «Творческий проект», «WeDo», «Робототехника».

«Конкурс проводится второй год, его инициатором стали дошкольные учреждения. Работы маленькие мурманчане выполняли вместе с родителями, воспитателями, тренерами», — отметила заведующая сектором дошкольного образования комитета по образованию администрации города Ольга Кожина.

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