Мурманчане смогут прийти на прием к главврачам без записи в апреле

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Мурманск, 1 апреля. Жители Мурманска смогут посетить главврачей в апреле без записи.

Как передает «Мурманский вестник», к настоящему моменту утвержден график приема главврачами поликлиник в апреле текущего года в областном минздраве с трех до пяти часов вечера.Приемы состоятся в областном Министерстве здравоохранения, расположенном на проспекте Кольский дом №1кабинете №107.

Утвержден следующий график приемов: 6 апреля — главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская детская поликлиника № 5» Любовь Абрамченкова; 13 апреля — главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 2» Инна Ортикова; 20 апреля — главный врач ГОБУЗ «Мурманская городская поликлиника № 1» Сергей Агеев; 27 апреля — главный врач ГОБУЗ «Мурманская областная стоматологическая» Эмма Толмачева.

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