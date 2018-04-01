Женщина пострадала при пожаре в дачном доме в Мурманской области

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Мурманск, 1 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось в Мурманской области: сгорел дачный дом, пострадала женщина.

Как передает информационный портал «Мурманский вестник», крупный пожар произошел в воскресенье, 1 апреля, под Канадалакшей в дачном кооперативе «Лазурный берег». Сообщение о возгорании поступило на пульт спасателей около девяти часов утра, огнеборцы незамедлительно прибыли на место ЧП и ликвидировали возгорание.

Известно, что женщина, находившаяся в дачном домике, пострадала. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах возгорания.

Напомним, чрезвычайное происшествие случилось сегодня ночью в Мурманске: загорелся автомобиль, находившийся в гараже.

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