Более 3,5 млрд рублей направят из федерального бюджета на реконструкцию аэропорта Мурманска

В закладки

Мурманск, 31 марта. Более 3,5 миллиардов рублей направят из федерального бюджета на развитие инфраструктуры аэропорта «Мурмаши» в Мурманской области.

Соответствующую информацию передает «РИА Новости» со ссылкой на данные, полученные от министра транспорта РФ Максима Соколова.

Вопрос, касающийся развития инфраструктуры аэропорта, обсудили на встрече министра Максима Соколова и губернатора Мурманской области Марины Ковтун. Соколов подчеркнул:

«Предполагаемый объем инвестиций — более точно покажет этап проектирования, но пока мы заявляемся на сумму из федерального бюджета более 3,5 миллиарда рублей на развитие инфраструктуры аэродрома этого аэропорта».

В соответствии с проектом, запланированы реконструкция взлетно-посадочной полосы и ремонт здания аэропорта.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.