Названа причина взрыва в Мурманске

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Мурманск, 31 марта. Взрыв прогремел в столице Заполярья: неизвестный, по предварительным данным, взорвал светошумовое сигнальное устройство.

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня утром на улице Полярные Зори, передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в оперативных службах.

По предварительным данным, неизвестный взорвал светошумовое сигнальное устройство, взрывная волна повредила припаркованные поблизости автомобили.

Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах случившегося и устанавливают виновника происшествия, после чего будет вынесено решение процессуального характера.

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