Пожар в гараже тушили 14 сотрудников МЧС в Мурманске

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Мурманск, 31 марта. Чрезвычайное происшествие случилось вчера вечером в Мурманске: произошло возгорание в гараже.

Соответствующую информацию передает информационное агентство «Би-порт» со ссылкой на данные, полученные в ГУ МЧС по Мурманской области.

Пожар произошел в гараже, расположенном на улице Фролова, в пятницу, 30 марта, около шести часов вечера. Сообщение о возгорании поступило в АГК №55.

«В результате пожара в гараже обгорели стены, пол, потолок возле печи на общей площади. Из гаража был эвакуирован баллон с углекислотой», — отметили в ГУ МЧС.

В ликвидации пожара принимали участие 14 человек личного состава и три единицы техники. В настоящее время специалисты разбираются в причинах возгорания. Информации о пострадавших не поступало.

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