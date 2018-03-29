Около 180 единиц техники убирают улицы Мурманска круглосуточно

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Мурманск, 29 марта. Около 180 снегоуборочных машин убирают улицы Мурманска круглосуточно. Дорожные службы своевременно выполняют свою работу и ликвидируют последствия снегопада.

Специалисты муниципального учреждение «Управление дорожного хозяйства» занимаются вопросами, которые касаются уборки улиц города от снега.

«Уборка улиц ведется равномерно и ежедневно охватывает все районы Мурманска», — цитирует «Би-порт» директора муниципального учреждения Станислава Ланина.

По словам Станислава Ланина, снегоуборочным машинам мешают убирать снег припаркованные вдоль улиц автомобили. Так, дорожникам приходится возвращаться на места по несколько раз.

Напомним, что на сайте администрации Мурманска представлена информация о графике уборки снега. Например, по улице Софьи Перовской от улицы Профсоюзов до улицы Воровского с 23.00 29 марта до восьми утра 30 марта будут работать специалисты дорожных служб и убирать улицу.

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