Неизвестный автомобилист в Мурманской области сбил школьника и скрылся

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Мурманск, 28 марта. Дорожно-транспортное происшествие с участием десятилетнего пешехода случилось накануне утром в Мурманской области.

Как передает информационное агентство «Nord-News», десятилетний пешеход попал под колеса автомобиля на улице Юбилейная, водитель которого скрылся с места происшествия. Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по Мурманску Инна Башмакова отметила:

«Неустановленный водитель, управляя транспортным средством, допустил наезд на 10-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший обслужен амбулаторно. По данному факту проводится проверка».

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