В Мурманской области на исполнение указа Путина о доступном жилье потрачено более 300 млн

Мурманск, 28 января. В Мурманской области на строительство новых жилых домов было выделено свыше 300 миллионов рублей. Возведение новостроек проходило в рамках исполнения майских указов президента Российской Федерации Владимира Путина.

Напомним, соответствующий документ был подписан главой российского государства в мае 2012 года. Согласно тексту документа, в России была запущена государственная программа, благодаря которой россияне должны быть обеспечены доступным и удобным жильем.

Отмечается, что в ушедшем году в Мурманской области федеральная программа была выполнена в полной мере — на 100 процентов.

В регионе около 800 человек покинули свое аварийное и ветхое жилье и получили новые квартиры.

Многоэтажные жилые дома строились не только в областном центре, но и в городских поселениях.

На строительство нового жилья в минувшем году в Мурманской области было выделено свыше 300 миллионов рублей. Региональные власти отметили, что в дальнейшем будут увеличивать темпы возведения новостроек и жилых кварталов.

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