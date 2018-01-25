Мурманские депутаты утвердили тариф на поездки в общественном транспорте

Мурманск, 25 января. Глава Мурманска Дмитрий Филиппов сообщил, что местные депутаты решили оставить стоимость проезда на общественном транспорте в 2018 году без изменений.

На заседании городского совета депутатов за сохранение тарифа в размере 28 рублей проголосовали 27 человек. Окончательное решение будет подтверждено постановлением администрации Мурманска.

Заместитель председателя совета депутатов Игорь Морарь подчеркнул, что ранее вопрос об изменении тарифа на перевозки решался комитетом по тарифному регулированию региона, с 2018 года этим вопросом ведает горсовет.

При принятии решения о сохранении тарифа депутаты взвесили социальное значение стоимости проезда и реальные расходы перевозчиков, а также возможности бюджета муниципалитета.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил инвестиционный рост в Мурманской области, регион занял 10 место в рейтинге социально-экономического развития.