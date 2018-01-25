Ученые предложили осветить Заполярье со спутников

Москва, 25 января. Специалисты РКК «Энергия» предлагают в полярную ночь направлять отраженный спутниками свет на Мурманск, Норильск и Воркуту.

Ученые РКК «Энергия» имени Королева Сергей Тимаков и Андрей Богер отметили, что жители заполярных районов России в период полярной ночи испытывают сильный недостаток солнечного света, для решения этой проблемы они предложили использовать световой поток от спутников-осветителей.

«Отражатель каждого спутника-осветителя из группировки представляет собой вращающийся мембранный диск с внешним радиусом 50 метров», — рассказывают ученые.

Сверхтонкие мембраны выполнены из алюмизированной полиамидной пленки с высоким коэффициентом отражения. Оптимальная траектория спутников будет высчитана методом математического моделирования.

Отмечается, что новаторский метод не только добавит света жителям Мурманска, Норильска и Воркуты, но и позволит метеорологам прогнозировать вихри и циклоны над Арктикой во время полярной ночи.

Ранее президент России Владимир Путин отметил инвестиционный рост в Мурманской области, поставив ее в десятку лучших регионов по данному показателю.