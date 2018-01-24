Мурманская область потратит почти миллиард рублей на расселение аварийного жилья в 2018 году

Мурманск, 24 января. В 2018 году власти Мурманской области потратят почти один миллиард рублей на расселение аварийных домов. Об этом сообщили в среду представители регионального правительства.

«В областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на эти цели предусмотрено 946,8 миллиона рублей, что позволит обеспечить расселение всех аварийных домов», — указано в заявлении пресс-службы.

Переселение затронет свыше 1300 людей, проживающих в 769 аварийных зданиях Мурманска, Ковдорского района, Никеля, Кандалакши, Мончегорска, Зеленоборского и Умбы.

«Муниципальные образования город Мончегорск и Ковдорский район закончат переселения уже до конца 2018 года», — добавили в правительстве.

Напомним, в октябре 2017 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о продлении до 1 января 2019 года срока работы Фонда содействия реформированию ЖКХ.