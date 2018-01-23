Мурманск перечислил более 56 млн рублей на реализацию демографических указов Путина

Мурманск, 23 января. В текущем году власти Мурманской области успели перечислить более 56 млн рублей на реализацию указов президента России Владимира Путина о демографической политике.

Деньги перечисляются в адрес подведомственных учреждений — центров социальной поддержки — по мере поступления заявлений от населения Мурманской области.

На данный момент на пособия по уходу за ребенком до достижения им 1,5-годовалого возраста гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством перечислено почти 600 тысяч рублей. На выплату пособий при рождении ребенка родителям, которые не подлежат обязательному страхованию — почти 300 тысяч рублей. На ежемесячные выплаты, назначаемые в случае рождения третьего ребенка и последующих детей было перечислено более 55,6 млн рублей.

Напомним, в рамках своих майских указов президент РФ Владимир Путин рекомендовал властям субъектов РФ установить для всех семей, нуждающихся в поддержке, ежемесячные денежные выплаты в размере прожиточного минимума. Эти деньги выплачиваются до достижения ребенком возраста трех лет.