Мурманск может выйти на первое место в России по доступности кинотеатров

Мурманская область, 22 января. Мурманск занимает второе место в Российской Федерации по доступности кинотеатров. Об том рассказал глава городской администрации Андрей Сысоев, который прокомментировал решение о продаже бывшего кинотеатра «Атлантика».

«В городе сейчас 25 кинозалов. Мурманск занимает второе место в России по количеству кресел в кинотеатрах на одного жителя. С вводом в строй ТРЦ «Плазма» мы выйдем на первое место по России по этому показателю», — отметил он.

По словам Сысоева, здание «Атлантики» находилось в плачевном состоянии, а выручка кинотеатра еще в 2015 году упала сразу на 250%. Поэтому было принято решение о продаже.

«Общая стоимость капитального ремонта или реконструкции, по оценкам специалистов, 180-200 миллионов рублей… Сделка по продаже осуществлялась в строгом соответствии с законом, здание продали за 50 миллионов рублей», — отметила администрация Мурманска.

Напомним, на прошлой неделе президент Российской Федерации Владимир Путин посмотрел новый фантастический фильм «Рубеж», который выходит в прокат 22 февраля.