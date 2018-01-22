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Семьи в Мурманской области получают дополнительную поддержку по инициативе Путина
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    Семьи в Мурманской области получают дополнительную поддержку по инициативе Путина

    11:34  22 Января 2018  /обновлено: 12:43  22 Января 2018
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    Семьи в Мурманской области получают дополнительную поддержку по инициативе Путина

    Мурманск, 22 января. Семьи в Мурманской области получают новые дополнительные виды соцподдержки.

    С инициативой по выплате ежемесячных денежных пособий выступил действующий глава государства Владимир Путин. Речь идет о выплатах на первого и второго ребенка на федеральном уровне, и на первого ребенка на уровне областном, пока ребенку не исполнится 1,5 года.

    Они носят адресный характер и предоставляются с учетом дохода и степени нуждаемости семьи в поддержке.

    Всего видов такой помощи на начало января было 16 – к июлю будет 18. Причем 6 из них федеральные – остальные региональные. С июля таких видов услуг будет 18.

    Выплата денежных средств — далеко не единственная мера поддержки россиян с детьми. Так, с января 2012 года многодетные семьи получили право на бесплатные земельные участки. В частности, в Мурманской области с начала реализации проекта участки получили 1210 семей.

    Кроме того, был введен региональный материнский капитал, в 2017 году его размер составлял 121 612,92 рубля. В отличие от федерального региональный выдают при рождении начиная с третьего ребенка. И на каждого. То есть его можно получить многократно, пояснили в пресс-службе.

    Напомним, в конце ноября минувшего года президент РФ Владимир Путин предложил целый комплекс мер по поддержке многодетных семей и семей с маленьким доходом.

    Одной из них стала ежемесячная денежная выплата при рождении первого ребенка до достижении им полутора лет. В среднем в 2018 году она составит 10 523 рубля. В ближайшие три года на эти цели будет выделено 144,5 миллиарда рублей.

    Еще одним пунктом стало продление программы «материнский капитал» до конца 2021 года. Особо нуждающиеся семьи смогут получать эти деньги в виде ежемесячных выплат.

    Кроме того, российский лидер предложил запустить специальную ипотеку для семей, где с 1 января 2018 года родится второй или третий ребенок. Они смогут рассчитывать на рефинансирование государством ставки более 6 процентов. По словам Путина, эта мера сможет охватить свыше 500 тысяч семей за пять лет, сообщала «Газета.ру».

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    Автор: Алексей Громов
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    #дети #путин #поддержка #семьи
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