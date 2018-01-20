Депутаты оценили качество питания мурманских школьников
Мурманск, 20 января. Депутаты мурманского городского совета посетили одну из школ, чтобы проверить качество питания школьной столовой.
Центр школьного питания на протяжении семи лет обслуживает школы Мурманска и предоставляет им завтраки и обеды. Каждый день центр кормит почти 20 тысяч школьников. Отмечается, что важно, чтобы питание было качественным, сбалансированным и безопасным.
«Центру школьного питания удалось добиться вкусовых качеств, которые соответствуют тем требованиям, которые вообще предъявляются к питанию и мнения родителей, мнение детей соблюдены», — приводит ГТРК «Мурман» слова депутата Совета депутатов Мурманска Юрия Гугина.
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