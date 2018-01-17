Более 300 млн рублей потрачено в Мурманской области на исполнение указа Путина о доступном жилье

Мурманск, 17 января. Более 300 миллионов рублей было потрачено на строительство доступного жилья в Мурманской области в 2017 году.

Речь идет об исполнении указа главы государства Владимира Путина «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в рамках которого была запущена госпрограмма «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

В 2017 году годовая программа в регионе была выполнена на 100%. Фактически расселено 14,3 тысячи квадратных метров. Кроме того, 700 человек были переселены из 383 зданий, признанных аварийными. Новые дома построены в областном центре, а также в населенных пунктах Кандалакша, Молочный и Териберка.

Напомним, ранее стало известно о том, что продленная президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным государственная программа «Доступная среда» была реализована в мурманских школах в полном объеме.